Ağrı’da olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.
HAVA DURUMU
Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu.
Hakkari çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Ağrı'da hava sıcaklığı bugün 6 derece olması bekleniyor.
ulusal.com.tr
Ağrı'da uçak seferleri iptal edildiği belirtildi
Ağrı’da olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
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