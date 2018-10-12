Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan sokak köpeği, belediye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki dere yatağında yaralı bir köpek olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri, durumu Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.



Bölgeye giden ekipler, dere kenarında seslerin geldiği tarafa yönelerek köpeğin bulunduğu alanı tespit etti.



Vücudunun belden aşağısı yaralı olan ve nasıl yaralandığı henüz tespit edilemeyen köpeğin yanına ulaşmak için çevrede bulunan içi moloz dolu çuvalları derenin üzerine seren belediye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu dereden karşıya geçerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı.



İlk müdahalesi belediye ekiplerince olay yerinde yapılan köpek, veteriner hekimler gözetiminde Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'na kaldırılarak tedavi altına alındı.



Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dere yatağında buldukları köpeğin vücudunun büyük bölümünde ağır yaralar olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Yaralı köpeği vakit kaybetmeden tedavi altına aldıklarını ifade eden Babur, "Köpeği bulduğumuzda gerçekten durumu çok kötüydü. Bakımevinde yaptığımız detaylı muayenesinde belden aşağısında oldukça açık yaralar tespit ettik. Köpek, uzun süredir aç ve susuz kaldığı için de genel durumu ağır. Hemen serum ve antibiyotik tedavisine başladık." diye konuştu.



Babur, köpeği iyileşmesi halinde kısırlaştırıp doğaya bırakacaklarını söyledi.



