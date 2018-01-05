banner962
Cenk Tosun resmen Everton'da
Cenk Tosun resmen Everton'da
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri

Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'da yoğun sis trafik akışını olumsuz etkiledi.

Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'da yoğun sis trafik akışını olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle Ağrı-İran karayolunun Doğubayazıt ilçesi kesimi ile Ağrı-Iğdır karayolunun 1600 rakımlı Pamuk Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, Doğubayazıt ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.

Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yoğun sis #görüş mesafesi #Doğubayazıt #Ağrı-İran ile Ağrı-Iğdır karayolları #Ağrıda yoğun sis
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Binlerce kişi Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü
Sonraki Haber
Aydın Boysan'ın vefatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.