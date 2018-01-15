Kar yağışının ardından etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı

Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olmaya başlayan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Kar yağışının ardından akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran ve görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşüren sis, Ağrı-İran karayolunun Doğubayazıt çıkışı ile Gürbulak Sınır Kapısı güzergahında sürücülere zor anlar yaşattı.



Ağrı-Iğdır karayolunda da etkisini sürdüren sis, bin 600 rakımlı Pamuk Geçidi'nde trafik akışının yavaşlamasına yol açtı.



Dilucu ile Gürbulak sınır kapılarından geçiş yapan tır şoförleri, Doğubayazıt ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.



Buzlanmaların da yaşandığı bölgede, trafik ekipleri sürücüleri trafik işaret ve levhalarına uymaları, takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.