Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis hafif yaralandı.

Ağrı'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten Doğubayazıt İlçe Polis Merkezi'ne ait zırhlı araç, ilçedeki Iğdır Dört Yol kavşağında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 2 polisten biri hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı
Önceki Haber
THY'den KKTC yolcularına yaz saatinde değişiklik uyarısı
Sonraki Haber
Atiker Konyaspor'da Özdilek dönemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.