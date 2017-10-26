Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis hafif yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten Doğubayazıt İlçe Polis Merkezi'ne ait zırhlı araç, ilçedeki Iğdır Dört Yol kavşağında devrildi.



Kazada, araçta bulunan 2 polisten biri hafif yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.