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Ağrı Dağı gelinliğini giydi

İçimizi ısıtacak görüntülerle devam edelim. Önce Ağrı'ya uğrayacağız. Sonra iki mevsimin aynı anda yaşandığı Sarıkamış'a gideceğiz.

Ağrı Dağı gelinliğini giydi

Burası Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı. 

Ağrı Dağı, Nisan ayında bölgede etkili olan kar yağışlarıyla adeta yeniden gelinliğini giydi. 

Zirvesinden 2 bin metresine kadar olan bölümü yeniden beyaz örtü ile kaplandı. 

Iğdır ve Ağrı il sınırlarında bulunan Büyük Ağrı Dağı 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendiriliyor.

Büyük Ağrı Dağı'nın yanı sıra 3 bin 986 rakımlı Küçük Ağrı Dağı da kar yağışı sonrası beyaza büründü. 

Burası da iki mevsimin bir arada yaşandığı, Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Sarıkamış. Nisan ayındaki kar yağışları Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de muhteşem manzaralar oluşturdu. 

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. 



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ağrı
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