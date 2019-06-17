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Ağrı'dan acı haber: 4 ölü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi öldü.

Ağrı'dan acı haber: 4 ölü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan selde 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde ikamet eden Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile araziye ot toplamaya çıktı.

Burada yakalandıkları dolunun yağmura çevirmesi üzerine arazide kalan anne ve çocuklar, yağışla oluşan sel sularına kapıldı.

Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu sırada aynı bölgede olan Nurullah Yardımcı'ya ise (19) yıldırım isabet ettiğini öğrenildi.

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in de takip ettiği çalışmalarda jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önüne akın etti.

Olay sırasında bölgeden geçtiğini anlatan Kıyasettin İnci, yağmurun sele dönüştüğünü, anne ve çocuklarının sel sularına kapıldığını belirtti.

Sel suları arasında bir kişinin cesedini görünce durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini anlatan İnci, arama çalışmaları sonrası diğer cesetlere de ulaşıldığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı
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