Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.



Aralıklı yağmurun etkisini göstereceği bölgede yüksek kesimlerin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, yağışların öğle saatlerine kadar Erzurum, Ağrı geneli ile Kars’ın orta ve güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 2, Kars'ta ise 1 derece ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklığının da Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 8, Ağrı ve Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 olacağı kaydedildi.



Bölgedeki kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de kar kalınlığı 23, Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de 19, Konaklı'da 13 ve Erzincan'daki Ergan'da 4 santimetre olarak ölçüldü.