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Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 12 muvazzaf asker yakalandı.

Ağrı merkezli 6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli rütbeli 12 askere yönelik gözaltı kararı verildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün Ağrı, Hakkari, Tunceli, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 2 üsteğmenin bulunduğu 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yakalanan askerlerin Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirileceği bildirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #fetö
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