Ağrı, Batman ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 731 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı, Batman ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 731 kaçak göçmen yakalandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışma yürüttüğü ifade edildi.



Ekiplerin, Ağrı merkezli olmak üzere Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı ile yasal olmayan yollarla yurda giren 731 yabancı uyruklu kişinin yakalandığı kaydedildi.

Göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin adliyeye sevk edilen 19 kişiden 11'inin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 8'inin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği kaydedildi.



Açıklamada, kaçak göçmenlerin üzerinden 944 gram eroin ve 2 kilogram esrar ele geçirildiği aktarıldı.