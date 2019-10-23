Ağrı şehidi Zekeriya Altunok'a veda

Şehit olan Er Zekeriya Altunok, Kayseri'de ebediyete uğurlandı.



Altunok, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye görevi yürütüyordu. Zırhlı araca teröristlerce saldırı düzenlendi. Altunok, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Şehit için Kayseri'de tören yapıldı. Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındı.



Daha sonra kahraman asker için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce yurttaş katıldı.



Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürüldü.



Altunok'un naaşı şehitlikte ebediyete uğurlandı.

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