Ağrı ve Bingöl'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okulların 13 Şubat Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.