Ağrı'da 13 yıllık kayıp vakasında yeni gelişme! 5 ilde eş zamanlı baskın, 2 kişi tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmaya ilişkin 22 Haziran 2026 tarihinde düğmeye bastı. Ağrı merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen beş kişi yakalandı.

CİNAYET BÜRODAN 5 İLE UZANAN TAKİP

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.K. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. S.K. ile M.K.Y. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Adli makamlarca tutuklanmasına karar verilen S.K. ile ilgili yapılan detaylı incelemelerde, şahsın daha önceden işlediği çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu saptandı. S.K., tüm adli prosedürlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte ceza infaz kurumuna teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Olayın başlangıcı, 2013 yılında Nesim B. hakkında emniyet birimlerine yapılan resmi kayıp başvurusuna uzanıyor. Başvurunun ardından kendisinden bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Nesim B.'nin dosyası açık kalarak takip edildi. Ekiplerin elde ettiği deliller ve yürütülen tetkikler sonucunda soruşturma genişletildi ve vaka 2016 yılı itibarıyla "kasten öldürme" suçu kapsamına alınarak cinayet dosyası olarak işlem görmeye başladı.