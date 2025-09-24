Ağrı’da feci kaza: Çocukları kurtarmak için koştu, otomobil çarptı

Kaza, Patnos-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Yeğenleri ve akrabalarının çocuklarını karşıya geçirmek için yol kenarında bekleyen Berat Aslan, çocukların aniden yola koştuğunu fark etti.

Araçların geldiğini gören genç, çocukları kurtarmak için refleksle yola atladı. Bu sırada çocuklara çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, Aslan’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Berat Aslan’ın cenazesi, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.