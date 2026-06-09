Ağrı'da genç öğretmenin şüpheli ölümünde korkunç iddialar!

Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli kaybı, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğarken; olayın arka planında mobbing, görev yeri değişikliklerindeki siber/fiziki usulsüzlükler ve idari baskıların olup olmadığı yönündeki soru işaretleri gündeme bomba gibi düştü. Olayın aydınlatılması amacıyla devletin hem adli hem de eğitim mekanizmaları eş zamanlı olarak harekete geçirildi.

ARKADAŞLARI ALARM VERDİ: POLİS CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Kan donduran asayiş olayı, Ağrı il merkezinde meydana geldi. Edinilen son dakika adli bilgilere göre, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan’dan uzun süre siber kanallardan ve telefonla haber alamayan mesai arkadaşları fahiş bir endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine genç öğretmenin Ağrı merkezdeki ikametine saniyeler içinde sevk edilen polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdikleri evde Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme uzmanlarının fiziki ve adli tıp taramalarının ardından talihsiz öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

HEM SAVCILIK HEM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÜĞMEYE BASTI

Genç öğretmenin ani ve şüpheli kaybının ardından adli ve idari merciler iki koldan sismik bir tahkikat başlattı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili feci ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak adına geniş çaplı bir ceza soruşturması yürütürken; idari kanatta da Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü saniyeler içinde hamle yaptı. Müdürlük, olayın okuldaki görev süreci boyutu dahil olmak üzere tüm yönleriyle ve siber idari kayıtlarla incelenmesi amacıyla tecrübeli müfettişleri resmi olarak görevlendirdi.

EĞİTİM-İŞ AĞRİ ŞUBESİNDEN SARSICI AÇIKLAMA: "İNTİHAR İHTİMALİ VE MOBBİNG"

Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümünün ardından Eğitim-İş Ağrı Şubesi, adli koridorları ve sendikal kamuoyunu ayağa kaldıran sismik bir yazılı açıklama yayımladı. İlk tıbbi ve adli bulguların feci bir intihar ihtimali üzerinde durduğunu belirten sendika yönetimi, bu trajik sonun arkasında yatan sistemsel sorunların ve idari ihmallerin fahiş bir kararlılıkla araştırılması gerektiğinin altını çizdi. Sendikanın mercek altına alınmasını talep ettiği hayati iddialar düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:

Çelişkili Görevlendirme Trafiği: Genç öğretmenin 2026 yılında da devam eden 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında Soğanlıtepe İlkokulundan Karakazan İlk ve Ortaokuluna görevlendirildiği, ancak kısa süre sonra siber bir kararla bu görevlendirmenin iptal edilerek yeniden eski okuluna gönderildiği, bu sirkülasyonun arka planının araştırılması gerektiği öne sürüldü.

Okul Müdüründen Şiddet Ve Tartışma İddiası: Koparan’ın görev yaptığı okulun müdürüyle fahiş bir tartışma yaşadığı ve doğrudan fiziki veya psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Sendika, bu sismik iddiaya rağmen idarenin neden sessiz kaldığını ve öğretmenin can güvenliği/ruh sağlığı açısından görev yerinin neden derhal değiştirilmediğini sordu.

Ulaşım Ve Ekonomik Mağduriyetler: Genç kadının ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu, Ağrı merkezdeki evinden uzak köy okuluna gitmek için fiziki ulaşım sorunları yaşadığı ve bu hayati serzenişlerin ilgili milli eğitim birimlerine siber dilekçelerle iletilip iletilmediğinin araştırılması talep edildi.

"SORUŞTURMA TAMAMEN ŞEFFAF VE BAĞIMSIZ OLMALI"

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, uzak köy okullarında fahiş zorluklar altında görev yapan tüm fedakar öğretmenlerin barınma ve lojistik sorunlarına dikkat çekerek, benzer feci mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması adına acil siber ve fiziki önlemlerin alınması çağrısında bulundu. Sendika, Irmak Ayşe Koparan’ın disiplin veya görev süreciyle ilgili yaşadığı iddia edilen kronik sorunlarda yerel idarecilerin tarafsız davranıp davranmadığının tespiti için soruşturmanın tamamen şeffaf, bağımsız ve baskılardan uzak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.