Ağrı'da ölü bulunan Irmak öğretmenin son tutanağı ortaya çıktı! Okul müdürünün servisteki şok iddiaları

Geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan genç öğretmenin, vefatından kısa süre önce görev yaptığı okulun müdürü tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradığına dair resmi tutanak tuttuğu ortaya çıktı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm olayı ve darp iddialarını birleştirerek çok yönlü bir makro soruşturma başlattı.

ÖĞRETMEN SERVİSİNDE TOKATLI SALDIRI VE HAKARET İDDİASI

Deşifre olan resmi tutanaktaki ifadelere göre, olay ilçede görev yapan eğitimcileri taşıyan öğretmen servis aracında meydana geldi. Araç içinde çıkan bir tartışma esnasında okul müdürünün, anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’a yönelik ağır hakaretler savurduğu öne sürüldü. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine müdürün Koparan’ın yüzüne tokat attığı, genç öğretmenin kendini korumak amacıyla geri çekilmesine rağmen ikinci kez fiziki olarak darbedilmeye çalışıldığı tutanak metnine yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞ: "BİBER GAZINDAN VE NAMLU OYUNLARINDAN KORKMUYORUM"

Tutanaktaki iddialara göre, araya diğer öğretmenlerin girmesiyle fiziki arbede son buldu ancak müdürün kışkırtıcı söylemleri araç içinde yer değiştiren öğretmen Koparan'a yönelik devam etti. Irmak Ayşe Koparan’ın, vefatından önce bu iddiaları yasal çerçeveye taşıyarak doğrudan emniyet birimlerine ve adli makamlara başvurduğu, okul müdürü hakkında şikayetçi olarak can güvenliğinin korunmasını talep ettiği de resmi evraka kaydedildi.

7 HAZİRAN PAZAR GÜNÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Genç öğretmenden 7 Haziran Pazar günü boyunca haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine maktulün Hamur ilçesindeki ikametine giden asayiş ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtıklarında genç eğitimcinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı delil toplama çalışmalarının ardından Koparan'ın cenazesi, otopsi ve adli tıp işlemleri için morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA: "ASI SURETİYLE İNTİHAR, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Olayın sosyal medyada ve yerel basında geniş yer bulmasının ardından Ağrı Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Valilik, 112'ye gelen ihbar sonrası ekiplerin hızlıca adrese sevk edildiğini belirterek şu detayları paylaştı:

“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”