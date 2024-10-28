Ağrı’da trafik kazası! 3 kişi yaralandı

Ağrı'da kaza meydana geldi. Ağrı’da iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan 25 LZ 859 plakalı araç otogar kavşağına geldiği sırada E.K kontrolündeki 36 AAK 353 plakalı araçla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞRI’DA TRAFİK KAZASI

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan H.K kontrolündeki 25 LZ 859 plakalı araç otogar kavşağına geldiği sırada E.K kontrolündeki 36 AAK 353 plakalı araçla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesinekaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.