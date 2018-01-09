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AgroExpo 1-4 Şubat günleri arasında İzmir'de düzenlenecek

İzmir, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na hazırlanıyor. Fuarın bu yıl ki ana teması "Tarım Dört Sıfır: Akıllı Tarım".

AgroExpo 1-4 Şubat günleri arasında İzmir'de düzenlenecek

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı AgroExpo 1-4 Şubat günleri arasında İzmir'de düzenlenecek. Fuar, bu yıl 13'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın tanıtımı yapıldı.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, fuara Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Sudan dahil, 6 ülkenin tarım bakanlarının katılacağını duyurdu.

Fuarın Danışma Kurulu Başkanı Ali Rıza Ersoy ise Akıllı Tarım anlamına gelen Tarım Dört Sıfır kavramını tek cümleyle özetledi.

İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir'e göre fuar çok önemli.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi de, Tarım Dört Sıfırın önemli olduğu görüşünde.

İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdal fuardan umutlu.

Avrupa'nın dört büyük fuarından birisi olan AgroExpo Tarım Fuarı'nda süt ve et zirveleri, peynir tadımı, yeni traktörlerin tanıtımı, çiftçi yarışmaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yarışmaları gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.



HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #AgroExpo
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