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Ahlat'ta 883 yıllık kitabe bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Eski Ahlat Şehrinde devam eden kazılarda 883 yıllık kitabe ile 5 bin yıl öncesine ait seramikler bulundu. Kitabenin Ahlatşahlar dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Ahlat'ta 883 yıllık kitabe bulundu

Bitlis'in Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yapılan kazılarda yeni eserler bulundu.

20 kişilik bir ekibin çalıştığı kazılarda 883 yıllık kitabe ile 5 bin yıllık seramikler gün ışığına çıkarıldı. 

 Temmuz ayında başlayan yüzey araştırmaları sırasında bulunan kitabe ile kalenin, Ahlatşahlar döneminde inşa edilerek günümüze kadar ulaştığı belirlendi. 

Kalede, Karaz kültüründen, tunç ve erken demir çağları ile Urartu ve Ortaçağ dönemine ait seramikler bulundu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Eski Ahlat Şehrindeki kaya bloklarının üzerine kurulu kalede kazı çalışması başlatıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ahlat #bitlis
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