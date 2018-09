Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin sırtında taşıdığı hasta köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Üniversite öğrencisi Ahmet Can Derneklioğlu'nun (19) hasta köpeği sırtında taşıdığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.



Derneklioğlu'na ulaşan ekipler, hasta köpeği belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldı.



Ahmet Can Derneklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına her zaman yardımcı olduğunu belirterek, 5 gün önce sahilde yürüdüğü esnada köpeğin yattığını gördüğünü söyledi.



Köpeğin sürekli öksürdüğünü, durumunun kötü olduğunu gördüğünü anlatan Derneklioğlu "Köpeği kaldırarak yürütmeye çalıştım, yürümedi. Ben de köpeği sırtladım, gelirken bir ağabeyimiz video çekmiş, ben insanlık görevimi yaptım. Herkesin yapması gereken bir şey. Daha sonra hayvanı veterinere götürdüm, muayene etti, ilaç yazdı." dedi.



Derneklioğlu, daha sonra köpeği kendi imkanlarıyla evinin bahçesine getirdiğini kaydederek, köpeğin her geçen gün daha iyi olduğunu, ayakta da durabildiğini söyledi.



Kendisinin yapılması gerekeni yaptığına dikkati çeken Derneklioğlu, "O hayvanı 2 kilometre değil ne kadar olursa olsun götürürdüm. Taşımak önemli değil, o hayvanın oraya gitmesi, iyileşmesi önemli." ifadesini kullandı.