Ahmet Ercan'dan Denizli depremi ile ilgili açıklama!

Denizli'de gece saat 03.01'de çevre illerden de hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının derinliği 7.96 kilometre olarak belirtildi.

Deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna rahatlatıcı mesajlar verdi.

Prof. Dr. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir deprem ülkesi. Her gün onlarca depremcik oluyor. Denizli kırıkların kavşağında, depremli bir ildir. Denizli-Güney’de 7,5 km derinde olan M3,9 depremcik de bunlardan biri. Kaygılanacak bir durum yok. Bu bölgede yıkım M6,2’den sonra başlar.”

Denizli'nin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan Prof. Ercan, bu tür küçük ölçekli depremlerin normal olduğunu belirtti. Ayrıca bölgede yıkıcı etkilerin ancak 6,2 büyüklüğünü aşan depremlerle meydana geleceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların halkın panik yapmaması açısından önemli olduğunu belirterek deprem bilincinin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.

Denizli'de depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, vatandaşların tedirginliği uzman açıklamalarıyla bir nebze de olsa giderildi.