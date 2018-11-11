Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz hayatını kaybetti

Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesindeki evinde dün gece rahatsızlanan 60 yaşındaki Yılmaz, oğlu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ahmet Hamdi Yılmaz, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 20 Haziran 2017'de başlamıştı.



Ahmet Hamdi Yılmaz Kimdir?



1958 Yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Güneysu - Kıbledağı Köyü Çağla İlkokul’unda(1970), ortaokul ve lise öğrenimini (1970-1977) yıllarında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde, Yüksek Öğrenimini 1977-1981 yıllarında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nde tamamladı. 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade okulunda 172. Dönem Yedek Subay öğrenci olarak vatani görevine başladı. Ankara da 4.Kol. Kom. da Asteğmen olarak kıta hizmetini tamamlayarak 1983 yılı Temmuz ayı sonunda terhis oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 20 Haziran 2017 tarihinden itibaren Rize İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştır.