Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı! İBDA-C olabilir

Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir sohbet sonrası bir kişi tarafından darbedilmeye çalışıldı. Olay yerinde bulunan polislerin müdahalesiyle saldırgan yakalandı.

Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı! İBDA-C olabilir
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı. Saldırı haberi Ünlü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan paylaşıma göre Ünlü, İstanbul İkitelli'de bulunan bir dernekten çıktıktan sonra kabalığı fırsat bilen bir kişi kendisine küfürler etti ve boğazını sıktı. Korumalar tarafından müdahale edilen olayda şahıs yakalandı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunca failin A.A. olduğu belirlendi.

İBDA-C OLABİLİR

Ünlü olayın ardından katıldığı CNN Türk canlı yayınında çeşitli yerlerden olayın İBDA-C tarafından kurgulanabileceğine dair bilgi geldiğini belirtti. Ünlü'nün bir süredir İBDA-C ile arasında gerginlik olduğu biliniyor.

Ünlü bir süre önce İsmailağa Cemaati ile ters düşmüş, başka bir ekiple hareket etme kararı almıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Hesaptan yapılan açıklama tam olarak şöyle:

- Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı.
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