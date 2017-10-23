Ahmet Süğlün “80 Günde Devri Âlem” romanından etkilenerek Türkiye’yi bisikletle gezmeye karar verdi. 77 gün önce yola çıktığı İzmir’e dönen Süğlün, 10 bin 500 kilometre pedal çevirdi.

Jules Verne'nin "80 Günde Devri Âlem" adlı romanından yola çıkan amatör bisikletçi Ahmet Süğlün, "80 Günde Devri Türkiye" sloganıyla Türkiye turu yaptı.



Süğlün, 77 gün önce yola çıktığı İzmir’e döndü. Amatör bisikletçi 10 bin 500 kilometre pedal çevirdi.



81 ilin güzelliklerini keşfeden Ahmet Süğlün, “Türkiye'nin her yerinde güvenli ve özgürce dolaşılabileceğini belirtti.





ulusal.com.tr