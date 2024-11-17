AIDS'ten ölen çocuğun babası ilk kez konuştu

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K., 11 Kasım’da yaşamını yitirdi. Acılı babası K.K., ilk kez bu trajik olayla ilgili konuşarak, “Ayakta zor duruyorum” dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
AIDS'ten ölen çocuğun babası ilk kez konuştu
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Baba K.K., oğlunun ölümünden duyduğu derin acıyı dile getirirken, "Oğluma hastalığın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Baba olarak çok dikkat ettim, ancak hastalığın bana nasıl bulaştığını da anlayamıyorum" şeklinde konuştu.

A.E.K.'nin babası, HIV pozitif olduğunu kan bağışı yaparken öğrendiğini belirterek, "Bir baba asla çocuğuna hastalık bulaştırmak istemez. Oğluma sarılıp öpemediğimi hatırlıyorum, çünkü hastalık bulaşmasın diye dikkat ediyordum" dedi.

Oğlunun hastalığının nasıl geliştiğiyle ilgili sürecin detayları da belirlendi. A.E.K. ailesinin, ağustos ayında çocuklarının kilo kaybı, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından, çocuk bir süre tedavi gördü ancak durumunda iyileşme olmadı. Eylül ayında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne tekrar başvuran A.E.K.'nin yapılan tetkiklerinde HIV pozitif olduğu belirlendi. Baba K.K.'nın HIV pozitif olduğu ise Şubat ayında kan bağışı sırasında ortaya çıktı.

Çocuğun ve babasının pozitif, annenin ve diğer kardeşin negatif çıkmasının ardından cinsel istismar şüphesi gündeme geldi. Ancak yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri sonrasında, istismara dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

A.E.K.'nin ölümünden sonra yapılan otopsi, virüsün çocuğa nasıl bulaştığını araştırmaya devam ediyor.

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