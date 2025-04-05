Aile apartmanında tartışma: 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde, akraba fertleri arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Aynı aile apartmanında yaşayan M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle abisi Mehmet Garip’in eşi Melike Garip ve yeğenleri Ferdi Garip ile Emine Bahar Tunalı ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G., belinden çıkardığı tabanca ile aile fertlerine defalarca ateş etti.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, BİRİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Melike Garip ve oğlu Ferdi Garip’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Bahar Tunalı ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçmayan M.G., suç aletiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganın ilk ifadesinde olayın nedenine ilişkin bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.