Aile faciası: 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Elazığ’ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü, annesini ise yaraladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aile faciası: 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
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Olay, Palu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki K.K., henüz bilinmeyen bir nedenle babası O.K. ve annesi G.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., evde bulunan tabancayla ailesine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede baba O.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne G.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan K.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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