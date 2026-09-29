Aile hekimine mesai çıkışında saldırı! Jandarma 2 kişiyi yakaladı

Menteşe ilçesindeki Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan F.K, mesaisinin ardından aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan F.K, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma yürüttü. Çalışmanın sonunda saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

F.K'nin gözaltına alınan 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.