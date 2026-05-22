Aile içi anlaşmazlık facia getirdi: Kayınpederini gözünü kırpmadan bıçakladı!

Olay, Niğde'nin Sarıköprü Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki Akdemir Apartmanı'nda meydana geldi. Damat H.Y. ile kayınbabası B.E. aynı dairede bulundukları sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesiyle olay fiziki kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.Y., kayınbabası B.E.'yi bıçakla yaraladı.

Kavga sesleri ve ihbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan B.E.'ye ilk müdahaleyi dairenin içinde gerçekleştirdi. Durumu ağır olan adam, ambulansla hastaneye nakledilerek acil tedavi altına alındı. Tedavi süreci devam eden yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kayınbabasını bıçaklayan damat H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında yürütülecek adli işlemler için emniyete götürüldü. Asayiş ekiplerinin kavganın çıkış nedenine ilişkin başlattığı tahkikat devam ediyor.