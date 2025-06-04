Aile içi cinayet: Eşarp boğmacasıyla öldürüldü, cesedi patpatla attılar

Ekipler, Barlas’ın cesedi üzerinde ceketi ve ayakkabılarının olmamasından yola çıkarak cinayeti aydınlattı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olay, Ocak ayında merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kayalıklar arasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan kimlik tespitinde cesedin, yaklaşık 15 gün önce kaybolduğu bildirilen Dilaver Barlas’a ait olduğu belirlendi.

JASAT dedektifleri olay yerinde ve ceset üzerinde yaptıkları incelemede dikkat çekici detaylarla karşılaştı. Barlas’ın ayakkabıları ve soğuk havaya rağmen ceketi yoktu. Ayrıca cep telefonundaki SIM kartın çıkarıldığı belirlendi. Bu detaylardan yola çıkan ekipler, olayın doğal yollardan meydana gelmediği şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

Yapılan araştırmalarda, Barlas’ın en son boşanmak üzere olduğu eşi T.B.’nin ağabeyi S.H.’nin evine gittiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten JASAT, kamu kurumları ve vatandaşlara ait toplam 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Toplanan delillerin ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerini çapraz sorguya alan ekipler, çelişkili anlatımları fark ederek cinayeti ortaya çıkardı. Şahısların itiraflarına göre; olay günü S.H. ve eşi N.H.’nin çocukları Z.K., İ.B., S.B. ile damatları B.B., ailece eve misafirliğe gelmişti. O sırada Dilaver Barlas, iddiaya göre ayakkabılarını çıkararak izinsiz şekilde eve girdi ve evdekilere bağırarak hakaret etti.

Barlas’ın, “Eşimle aramıza siz girdiniz. Boşanmamıza siz neden oldunuz. Hepinizi yakacağım, öldüreceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Sigara yakmak isteyen Barlas’a, ev sahibi N.H., kalp hastası kişiler bulunduğunu belirterek uyarıda bulundu. Ancak Barlas’ın, N.H.’nin karnına dirseğiyle vurduğu belirtildi. Bunun üzerine N.H., başındaki eşarbı çıkararak Barlas’ın boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Barlas, yere düştükten sonra da eşarbı bırakmadı. Diğerlerinin “Yapma, adam ölecek” uyarılarına rağmen devam ettiği ve Barlas’ın ağzından kan gelmesi üzerine eşarbı bıraktığı ancak Barlas’ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cinayetin ardından N.H.’nin eşi S.H.’nin 112’yi arayarak Barlas’ın eve gelip kendilerine hakaret ettiğini bildirdiği, böylece olayın üstünü örtmeye çalıştıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, Barlas’ın cesedini çuvala koyarak ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracıyla boş araziye taşıdığı, ardından evlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 16 kişiden 8’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 kişi adliyeye sevk edildi. Z.K., İ.B. ve S.B. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Barlas’ın kayınbiraderi S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.