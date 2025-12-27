Aile içi kavga üzerine ihbar edildi: Polise ateş açıp yangın çıkardı

Konya’nın Kulu ilçesinde aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine, kapıdan silahla ateş açıldığı ve daha sonra evde yangın çıkarıldığı bildirildi. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Aile içi kavga üzerine ihbar edildi: Polise ateş açıp yangın çıkardı
Olay, Konya’nın Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138620'nci Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, ardından av tüfeğiyle ateş açtı.

Aile içi kavga üzerine ihbar edildi: Polise ateş açıp yangın çıkardı - Resim : 1

Bir süre sonra evin mutfağında yangın çıkaran şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekiplerine ateş açılan tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada av tüfeği, fişekler, tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda yaralanan olmazken şüpheli, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

