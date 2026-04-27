Aile içi tartışma faciaya dönüştü! Tartıştığı ağabeyi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Ağabeyi Recep H. tarafından tabancayla vurulan Hasan H. hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Dün akşam saatlerinde iki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay esnasında Recep H., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak kardeşi Hasan H.'ye ateş etti. Kurşunun isabet etmesi sonucu Hasan H. yaralanırken, ağabey Recep H. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralı Hasan H.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede acil tedavi altına alınan Hasan H., doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KAÇAN AĞABEY YAKALANDI

Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Recep H.'nin yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Yürütülen takip sonucunda polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerin cinayetle ilgili başlattığı adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çankırı cinayet
