Aile içi tartışma iki can aldı: Babası ve ağabeyini öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
Sivas'ta iftar yemeğinin ardından çıkan tartışmada ailenin 15 yaşındaki en küçük çocuğu tarafından vurularak hayatını kaybeden Süleyman Y. ve diğer oğlu Mehmet Y., gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sivas'ta 15 Mart Pazar günü hayatını kaybeden baba Süleyman Y. ile oğlu Mehmet Y. için Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Helallik alınması sırasında cinayete kurban giden baba ve oğlun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından cenazeler, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
İFTAR SONRASI SİLAHLI KAVGA
Olay, 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İftar sonrası evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silah sesleri yükseldi.
Olayda baba Süleyman Y. ile oğlu Mehmet Y. hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan babaanne N.Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan ailenin 15 yaşındaki en küçük çocuğu U.B.Y., emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheli çocuk, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.