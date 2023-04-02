Aile katliamında kripto para ayrıntısı
Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği ifade edildi. Fırat'ın borç istemek için gittiği evde, ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği ifade edildi. Fırat'ın borç istemek için gittiği evde, ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Elazığ'da bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulunmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.
Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
NE OLMUŞTU?
31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cesedi ile karşılaştı. Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı.