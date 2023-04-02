Aile katliamında kripto para ayrıntısı

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği ifade edildi. Fırat'ın borç istemek için gittiği evde, ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.