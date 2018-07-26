banner982
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli

Aile şokta! Uyumak için odasına gitti, sabah olduğunda ise...

Aydın'ın Köşk ilçesinde İbrahim ve Hayriye Kaya çifti, kızları 16 yaşındaki Zehra'dan 20 gündür haber alamıyor. Jandarma ve polis genç kızın bulunması aramalarını sürdürürken, kaya ailesi ise kızlarının kaçırılmış olabileceğinden endişe ediyor.

Aile şokta! Uyumak için odasına gitti, sabah olduğunda ise...

Koçak Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zehra Kaya, geçen 5 Temmuz gecesi uyumak için odasına geçti. Ertesi gün Zehra'nın odasında olmadığını fark eden ailesi, kızlarını mahallede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Aramalara rağmen sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma yaptığı incelemelerde Zehra'nın cep telefonunun odasında olduğunu ve evden hiçbir şey alınmadığını belirledi. Aile, kızlarının evden kendi isteğiyle gitmesi halinde yanına bazı eşyalarını ve telefonunu alabileceğini söyleyerek kaçırılmış olabileceğini söyledi.

20 gündür kızından haber alamayan baba İbrahim Kaya, "Kızımın bulunması için jandarma, kaymakamlık ve savcılık dahil gitmediğim yer kalmadı. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Kızım kaçırılmış olabilir, hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenler lütfen jandarmaya ya da polise bildirsin" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.