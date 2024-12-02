Aile tartışması kanlı bitti: Kadın eşini ağır yaraladı

Olay, Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak’taki iki katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (23) ile eşi S.G. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., eline aldığı bıçakla eşini yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.G., 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, M.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

S.G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.