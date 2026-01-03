Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere yapacağı 3 bin personel alımına başvuran binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin personel alımı süreci yer alıyor. Bakanlık bünyesinde farklı kadro ve branşlarda yapılması planlanan alıma ilişkin başvurular geçtiğimiz ay tamamlanırken, gözler sonuç tarihine çevrildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği personel alımı için başvurular 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle yaparak süreci tamamladı.

3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, sonuçların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin adaylara ayrıca yazılı veya elektronik tebligat yapılmayacağı bildirildi.

personel alımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
