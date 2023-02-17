Kimliği bilinmeyen kaç çocuk var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilen çocuk sayısın bin 1342, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 247 olduğunu duyurdu.

Kimliği bilinmeyen kaç çocuk var?
Kimliği bilinmeyen kaç çocuk var? / Ankara / 2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

- Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır.
# deprem # çocuk # Kahramanmaraş
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