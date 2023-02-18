Bakanlıktan o iddialara yanıt

Depremzede çocuklarla ilgili ‘cemaat’e verildi iddiaları üzerine Bakanlıktan açıklama geldi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası” iddiası üzerine açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada ‘Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadı’ ifadelerini kullandı.

Bakanlıkça, haberlere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır.
# çocuk # deprem # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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