Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde kanlı baskın: 1 kişi yaralandı

Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası içerisinde gerçekleşen bıçaklı saldırı, kentte büyük üzüntü ve endişe yarattı. Odasında görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan personel, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, kurum içerisinde bir personelin odasına girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Güvenlik Görevlileri Müdahale Etti Saldırı anında kurumda bulunan güvenlik görevlileri duruma hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Saldırı sonucu ağır yaralanan kurum personeli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralı personelin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırgan Hakkında Çarpıcı İddia Olayın ardından başlatılan incelemede, saldırganın şizofreni hastası olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

 YÖNETİM HASTANEYE AKIN ETTİ

Haberin duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ve çok sayıda kurum çalışanı, yaralı arkadaşlarının durumunu takip etmek üzere hastaneye gitti. Personelin sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alındı.

