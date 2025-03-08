Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, husumetli iki komşu aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var
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Olay, öğle saatlerinde Çermik’e bağlı kırsal Dikyol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı çatışmada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Y. ve Muhammet Y., durumlarının ciddiyeti nedeniyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Hüseyin Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çatışmanın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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