TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk, Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya getirildi.

Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türk çocuk önceki gece Ankara'ya getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

DEAŞ'a katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişi refakat etti. Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak Havayollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi.

Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #deaş #ırak #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.