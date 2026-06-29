Ailesi 14 yıldır adalet arayışında: Bismil'de 19 yaşındaki Poyraz'a aracıyla vuran fail bulunamadı

Diyarbakır'da 2012 yılında yaşanan trafik kazası 19 yaşındaki Sidar Poyraz'ı hayattan kopardı. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen ailenin acısı dinmedi. Poyraz ailesi sorumların ceza almasını istiyor.

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Ailesi 14 yıldır adalet arayışında: Bismil'de 19 yaşındaki Poyraz'a aracıyla vuran fail bulunamadı
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Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Sidar Poyraz'ın ailesi sorumluların ceza almasını istiyor.

Bismil ilçesi Köseli köyü yakınlarında 2012 yılında yaşanan trafik kazasında üniversite öğrencisi Sidar Poyraz hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Ağabeyi Akın Poyraz, açtıkları davaların hâlen devam ettiğini ancak olaya ilişkin fail ya da faillerin tespit edilmediğini söyledi. Poyraz, kardeşini hayattan koparan kişinin adalet önüne çıkarılmasını istiyor.

Aile, 14 yıldır süren hukuk mücadelesinin bir an önce sonuçlanmasını talep ediyor. Vatan Partisi Bismil İlçe başkanı Muhammed Biten aileyi yalnız bırakmayacaklarını olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

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