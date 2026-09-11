Ailesi bahçede hareketsiz buldu: Eskişehir'de 3. kattan düşen 19 yaşındaki İ.Ö. yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir sitede yaşayan 19 yaşındaki genç kız, oturduğu apartmanın 3. katından zemine düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ailesi bahçede hareketsiz buldu: Eskişehir'de 3. kattan düşen 19 yaşındaki İ.Ö. yaşam mücadelesi veriyor
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Ailesinin yerde hareketsiz yatarken bulduğu genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil koduyla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri düşmenin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

SİTE BAHÇESİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayın ayrıntıları şöyle:

Olay, Çamlıca Mahallesi Arif Sokak üzerinde yer alan bir sitede gerçekleşti.
Sitedeki apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan 19 yaşındaki İ.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden veya balkondan beton zemine düştü.
Düşme sesinin ardından genç kızı yerde hareketsiz gören ailesi ve çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DURUMU KRİTİK: TIP FAKÜLTESİNDE GÖZETİM ALTINDA

Olay yerine ulaşan sağlık ve güvenlik birimlerinin ilk tespitleri:

Bölgeye hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.Ö.'ye olay yerinde kalp masajı ve acil stabilizasyon müdahalesinde bulundu.
Yaralı genç kız, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi.
Yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan genç kızın durumunun kritik olduğu bildirildi.

POLİS ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT BAŞLATTI

Genç kızın düşüş nedenine ilişkin adli inceleme sürüyor:

Olay yeri inceleme ekipleri, genç kızın düştüğü 3. kattaki dairede ve site bahçesinde incelemelerde bulundu.
Genç kızın dengesini kaybederek mi düştüğü yoksa olayın intihar veya itilme şüphesi taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.
Ailenin ve komşuların ifadelerine başvuran polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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