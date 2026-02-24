Ailesinin 'cinayet' isyanı yetmedi: 14. kattan düşen Şeyma'nın davasında beraat

Sevgilisi Hüseyin Uyucu ile birlikte yaşadığı 14. kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Ankara 2. Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda, tutuklu yargılanan sanık Uyucu hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ailesi ve taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme başkanı, yargılamanın başladığını ve celsede tanık dinleneceğini ifade ederek duruşmayı başlattı

"YAKLAŞIK 15-20 DAKİKA SÜRDÜ"

Duruşmada söz alan tanık M.A., olay günü evden gelen sesleri duyduğunu aktardı. Tanık M.A. yaşananları şu sözlerle anlattı: "Olay hafta sonuydu. Hatırladığım kadarıyla kavga başladı. Vefat eden kişi sert şekilde bağırarak konuşuyordu. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü, sonra bir sessizlik oldu. Erkek olan kişi ‘Yapma, kendine zarar vereceksin' gibi bir şey söylüyordu"

Tanık beyanının ardından söz hakkı verilen tutuklu sanık Hüseyin Uyucu ise savunmasında yeni bir detay sunmadı. Uyucu, mahkeme heyetine, "Başından beri verdiğim ifadeler geçerlidir. Diyeceğim başka bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

''OLAY YERİNDE HİÇBİR PARMAK İZİ ÇIKMADI''

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Şeyma Gökçe'nin babası Mithat Gökçe, kızının intihar ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Baba Gökçe, "Adaletle birlikte evladımın kanı yerde kalmayacaktır. Evladım intihar etmedi. Olay yerinde hiçbir parmak izi çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Gülnur Çağlar da kızının geçmişteki bir intihar girişiminde kendisine not bıraktığını hatırlatarak olayın cinayet olduğunu savundu. Çağlar, "En son benimle mesajlaşmıştı. Benim kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Ben adalete güveniyorum" dedi.

Son olarak söz alan ağabey Göktürk Gökçe, sanık ve avukatına yönelik ayrıca bir iddiada bulunmak istemediğini belirtti. Olay yerindeki fiziksel duruma ve toplanan eşyalara dikkat çeken ağabey Gökçe, "Ablam o camdan o şekilde düşemez. Parmak izi olmadan çıkamaz. Polis memurları dahi o camdan tutunmak zorunda kaldı. Ablam tüm kıyafetlerini toplamıştı, evden ayrılmayı düşünüyordu demek ki" şeklinde konuştu.

SAVCILIK MÜTALAASI: KASTEN ÖLDÜRMEYE DAİR SOMUT DELİL YOK

Tarafların beyanlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Şeyma Gökçe'nin aşağı düştüğü pencerenin çerçevesinde sanık Hüseyin Uyucu'nun parmak izlerinin tespit edildiğini, maktul Gökçe'ye ait herhangi bir parmak izine ise rastlanmadığını belirtti.

Sanık Uyucu'nun maktul ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı bilgisine yer verilen mütalaada, yapılan telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi haricinde farklı bir yapılanma bulunmadığı vurgulandı. Savcı, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın maktulü kasten öldürdüğüne yönelik somut bir delil elde edilememesi nedeniyle Uyucu'nun beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyada karara varılacağını bildirerek karar öncesi son söz hakkını sanık Uyucu'ya verdi. Sanık Uyucu, mahkemedeki son sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Bir insanın katil olması bu kadar kolay olmamalı. Ben 1 senedir içerdeyim. Kızları öldü, evet canları gitti ben duygumu belli ediyorum. Ama onlar 'kızımızı sen öldürdün' dedi. Ben masumum herkese söyledim. Yüce adalete güveniyorum"

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Son sözlerin ve taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Heyet, sanık Hüseyin Uyucu'nun üzerine atılı suçun sabit görülmediğine kanaat getirerek, sanığın isnat edilen suçlamalardan beraatine hükmetti.