Aizanoi Antik Kenti yoğun ilgi görüyor: İlklerin antik kenti

Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti, ilkleri bünyesinde barındırıyor. Dünyanın en iyi korunan Zeus tapınağı ve ilk ticaret borsası bu kentte bulunuyor. Bu kent, Anadolu’nun en önemli tarihi zenginlikleri arasında yer alıyor.

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Tarihin binlerce yıllık şahidi, insanlığın ortak mirası... Zamana meydan okuyan görkemli yapısıyla, Türkiye’nin en güzel antik kentlerinden biri Aizanoi Antik Kenti…

Sütunlu caddesi, sporla sanatın iç içe olduğu stadyum-tiyatro kompleksi, hamamları ve köprüleri adeta geçmişten geleceğe sesleniyor.

Frigler, kentte rastlanan ilk topluluk. Friglerden sonra bölgede sırasıyla Kimmer, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Bergama Krallığı ve M.Ö.133’de Roma imparatorluğunun hakimiyeti görülüyor. Kentin

Roma döneminde piskoposluk merkezi olarak önemini koruduğu belirtiliyor.

Şehrin kuzeyinde yer alan 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması, antik dönemin tek örneği. kentin Tarihi de MÖ 3000'li yıllara dayanıyor.

Roma döneminde antik kentte yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Haber: Lale Delidağ Koç

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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