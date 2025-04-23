Ajet’ten çocuklara bayram hediyesi: Uçak biletlerinde yüzde 50 indirim

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel hazırladığı kampanyayla seyahat sever ailelerin yüzünü güldürüyor. Hava yolu şirketi, bugün (23 Nisan) AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde, 2-11 yaş arasındaki çocuk yolcular için yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

AJet tarafından yapılan açıklamada, "AJET0423" indirim kodu ile alınacak biletlerin, 23 Nisan’dan 5 Haziran’a kadar olan tüm uçuşlarda kullanılabileceği belirtildi. Kampanyadan yalnızca 23 Nisan’da yapılacak bilet alımları faydalanabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.