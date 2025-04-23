Ajet’ten çocuklara bayram hediyesi: Uçak biletlerinde yüzde 50 indirim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kampanyasıyla dikkat çeken AJet, çocuklara yüzde 50 indirimli bilet fırsatı sunuyor. Kampanya, hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ajet’ten çocuklara bayram hediyesi: Uçak biletlerinde yüzde 50 indirim
Yayınlanma:

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel hazırladığı kampanyayla seyahat sever ailelerin yüzünü güldürüyor. Hava yolu şirketi, bugün (23 Nisan) AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde, 2-11 yaş arasındaki çocuk yolcular için yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

AJet tarafından yapılan açıklamada, "AJET0423" indirim kodu ile alınacak biletlerin, 23 Nisan’dan 5 Haziran’a kadar olan tüm uçuşlarda kullanılabileceği belirtildi. Kampanyadan yalnızca 23 Nisan’da yapılacak bilet alımları faydalanabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.

Dağcı grubu kayboldu! Aramalar sürüyorDağcı grubu kayboldu! Aramalar sürüyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Türk Altın: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın mı euro mu? Altın mı euro mu?
Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar! Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar!
MSB duyurdu! MSB duyurdu!