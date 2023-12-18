AK Parti Alsancak Limanı’nı Satacak

AK Parti iktidarı İzmir Alsancak Limanı’nı 2007,2013 ve 2015 yıllarında özelleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Liman 2019’da Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Hükümet şu günlerde limanın bir kısım hisselerini satmak için Körfez ülkeleriyle sıkı temas halinde.

Liman-İş Sendikası, Alsancak Limanı’nın hisselerinin satışı ile ilgili Türkiye Varlık Fonu yetkilileriyle görüştü. Liman İş İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan, görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal’a anlattı.



Kamunun elindeki limanlar yatırım yapılmadığı için yıllar içinde atıl duruma getirildi. Alsancak Limanı’nda 2000’lerin başında 650 işçiyle 1 milyon TEU elleçleme ve 10 milyon ton dökme yük aktarımı yapıyordu. 2023’te ise işçi sayısı 350’ye, elleçlenen konteynır sayısı da 350 bine geriledi. Her şeye rağmen Alsancak Limanı yılda 100 milyon dolar kar ediyor.



Liman İş İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan, kamunun liman işletmeciliğinde özel sektör ile rekabet edebileceğinden emin. Akdoğan “işçiler hazırız” diyor. Düşünülen yatırımı devletin yapması durumunda Alsancak Limanı 1 yılda 500 milyon lira kar edecek. Böylece yatırım maliyeti 1 yılda amorti edilecek.



Türkiye Varlık Fonu’nun 500 milyon dolarlık yabancı yatırım ile makine modernizasyonu, deniz dip temizliği, binin üzerinden işçi istihdamı ile 2,5 milyon TEU konteynır elleçlemeyi hedeflediği belirtiliyor. Liman İş Sendikası ise yerli ve yabancı özel şirketlerin sıfırdan liman kurmasını öneriyor.