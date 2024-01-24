AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş sahaya çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı nı kastederek "beceriksiz" ifadesini kullandı. Seçim vaatlerini sıraladı.



AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş seçim çalışmalarına hız verdi. Savaş, Aydın’ın Bozdoğan ilçesini ziyaret etti, vatandaşla buluştu.



Savaş, Özlem Çerçioğlu’nu esnafa ve vatandaşa sırtını dönmekle eleştirdi.





- Bu kardeşinizin herkese kapısı açık olacak. Muhtarla kapıyı çaldığında sizin köyden kime oy çıkmış denmeyecek. Oy veren vermeyen herkese hizmet gidecek. Esnafla rekabet eden bir beleditye olmayacağız. Ortak mantıklı kararlar alacağız Becerisizlikle yönetilmek Aydın’ın kaderi değil, biz geliyoruz.

Savaş, fahiş su faturalarını da gündemine aldı:

- Böyle belediyecilik mi olur en yüksek su faturası Aydınlılara geliyor, elektrik faturalarını geçti, söz veriyoruz böyle olmayacak.

Öte yandan Savaş Bozdoğan’da, Kore Gazisi olan Mehmet Alkan’ın cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Mustafa Savaş ve beraberindeki heyet ile Bozdoğan Belediyesi’ni de ziyaret etti.