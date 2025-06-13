AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimde AK Parti aday göstermeme kararı aldı. İl Başkanı Süleyman Turgut, bu kararın Manisa halkının iradesine ve siyasal saygıya dayandığını vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AK Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası gözler, belediye meclisinde yapılacak yeni başkanlık seçimine çevrildi. Bu süreçte önemli bir karar AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut’tan geldi. Turgut, partisinin başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağını duyurdu.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı olarak ortak bir irade ortaya koyduklarını belirten Turgut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

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